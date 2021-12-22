Масла CBD и капли CBD

Масло CBD - это экстракт каннабиса (cannabis sativa), который содержит натуральное вещество каннабидиол (каннабидиол, сокращенно CBD). CBD, в отличие от тетрагидроканнабинола (THC, психоактивное вещество в каннабисе), не имеет галлюциногенных, психотропных или наркотических эффектов. Напротив, он имеет очень положительные эффекты и используется при лечении заболеваний, обезболивании и тревоге, помогает при кожных заболеваниях или неврологических расстройствах.