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Масла CBD и капли CBD

Масло CBD - это экстракт каннабиса (cannabis sativa), который содержит натуральное вещество каннабидиол (каннабидиол, сокращенно CBD). CBD, в отличие от тетрагидроканнабинола (THC, психоактивное вещество в каннабисе), не имеет галлюциногенных, психотропных или наркотических эффектов. Напротив, он имеет очень положительные эффекты и используется при лечении заболеваний, обезболивании и тревоге, помогает при кожных заболеваниях или неврологических расстройствах.

-3%
Конопляное масло MOVit CBD 10% Full Spectrum 10ml
3 333 руб.   3 233 руб.
шт
-3%
Конопляное масло MOVit CBD 15% Full Spectrum 10 мл
4 167 руб.   4 042 руб.
шт
-3%
Конопляное масло 2,5% CBN и 2,5% CBD 250 мг / 250 мг 10 мл Cibdol
2 643 руб.   2 564 руб.
шт
-3%
CannaCare Drops CC капли с CBG 3% 7 мл
2 633 руб.   2 554 руб.
шт
-3%
CBD капсулы для сна 30 шт Cibdol
2 617 руб.   2 538 руб.
шт
-3%
CBD масло 5% 500 мг 10 мл CeBeDica
3 230 руб.   3 133 руб.
шт
-3%
Euphoria CBD масло полного спектра бузины 5% 10 мл
2 530 руб.   2 454 руб.
шт
-3%
Euphoria CBD масло полного спектра вишневое 5% 10 мл
2 530 руб.   2 454 руб.
шт
-3%
Масло Euphoria CBD полного спектра с натуральным ароматом розы 5% 10 мл
2 530 руб.   2 454 руб.
шт
-3%
Масло Euphoria CBD полного спектра шоколадное 5% 10 мл
2 530 руб.   2 454 руб.
шт
-3%
Конопляное масло Euphoria CBD полного спектра 5% 500 мг 10 мл
2 633 руб.   2 554 руб.
шт
-3%
Омега 3 форте капсулы 60шт CBD Vital
2 470 руб.   2 396 руб.
шт


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Только 2 дня СКИДКА 3% на всю продукцию CBD. CBD - это уникальная находка для каждого 22.12.2021 Только 2 дня СКИДКА 3% на всю продукцию CBD. CBD - это уникальная находка для каждого

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19.12.2021 Посылка до Волжска дошла. Спасибо за отличную работу и подарок!!!

18.12.2021 Посылку получили, спасибо большое, что прислали так быстро, теперь будем спокойны все новогодние праздники. С наступающим вас Новым годом. Желаю в новом году еще больше покупателей и хороших продаж!

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Новости

Только 2 дня СКИДКА 3% на всю продукцию CBD. CBD - это уникальная находка для каждого 22.12.2021 Только 2 дня СКИДКА 3% на всю продукцию CBD. CBD - это уникальная находка для каждого

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Последние отзывы

19.12.2021 Посылка до Волжска дошла. Спасибо за отличную работу и подарок!!!

18.12.2021 Посылку получили, спасибо большое, что прислали так быстро, теперь будем спокойны все новогодние праздники. С наступающим вас Новым годом. Желаю в новом году еще больше покупателей и хороших продаж!

16.12.2021 Спасибо вам аптека 24, что обеспечиваете нас всеми необходимы товарами. Мы очень рады, что нам посоветовали именно вас. Получив от вас вот уже, как три посылки - сами убедились в вашей честности, порядочности и надежности. Еще раз спасибо вам.

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